Cheerleading am Sprung zum Massensport

Wenn Amy durch die Luft wirbelt, hält man kurz die Luft an. Elegant, kraftvoll, mit voller Kontrolle – und doch so frei. Amy ist das, was man in der Cheerleading-Welt einen „Flyer“ nennt – also die, die ganz oben steht. Oder fliegt. Doch für sie ist das kein bisschen beängstigend, im Gegenteil: „Ich wollte das schon als kleines Kind machen. Ich hab‘ mir stundenlang Videos angeschaut, war total fasziniert von der Akrobatik und der Energie. Ich hab‘ zu meiner Mama gesagt: Genau das will ich auch!“