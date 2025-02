Matthew Perry: 27 Ketamin-Injektionen vor Tod

Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry (54), bekannt durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kultserie „Friends“, wurde am 28. Oktober 2023 tot in seinem Whirlpool in Los Angeles aufgefunden. Sein Tod ist auf „akute Auswirkungen“ des Narkosemittels Ketamin zurückzuführen. Ganze 27 Injektionen soll er kurz vor seinem Ableben erhalten haben!