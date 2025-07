Donizettis „Maria Stuarda“: Kampf der Gigantinnen

Die Figuren werden dabei Teil der Maschinen, sind in ihnen gefangen, werden in Bewegung gehalten, können nicht entkommen. Was sind diese Maschinen für den Menschen?

Sie sind Sinnbilder für politische und gesellschaftliche Mechanismen, denen wir ausgesetzt sind. Die Körper auf der Bühne geraten in ein System, das sie formt, zwingt und manchmal auch vernichtet.