Lebenslange Haft für brutalen Mord an 72-Jährigem

Flüchtiger Sohn als Überraschungszeuge

Bis jetzt. Am Urteilstag taucht er wieder auf, sagt als Zeuge aus. „Seitdem ich diesen Anblick von meinem toten Vater hatte, kann ich nicht mehr schlafen“, sagt der Türke. Dass er den 72-Jährigen erstochen haben soll wegen eines Streits rund um sein Dokumentenfälschungsgeschäft, so wie es der Angeklagte behauptet, kommentiert der Zeuge: „Das ist einfach lächerlich.“ Warum er untergetaucht ist? „Meine einzige Sorge war, dass ich festgenommen und abgeschoben werde“ – das passiert jetzt auch mit dem achtfach Vorbestraften. Mörder sei er aber keiner.