Mann überredet Elfjährige, Nacktfotos zu schicken

Vertrauen erschlichen

„Das Mädchen hat in einer öffentlich zugänglichen Gruppe jemanden kennengelernt. Er gab sich als 16-jähriger Bub aus, und die beiden tauschten dann private Nachrichten aus. Er erschlich sich über Wochen ihr Vertrauen. Am Ende gelang es ihm sogar, meine Mandantin zu überreden, ihm intime Fotos zu übermitteln“, so Kevin Rechberger, der Linzer Anwalt der Familie. Die Familie hatte, nachdem sie im Dezember die Nachrichten entdeckt hatte, die Polizei eingeschaltet. Was dann herauskam, ist schockierend: Denn der „Bub“ war nicht 16, sondern 55 Jahre alt und kommt aus dem Bezirk Wels-Land.