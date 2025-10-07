Gala: Warum Weichselbraun heuer nicht moderiert

Der nächste personelle Wechsel: Nach der Absetzung von Rainer Pariasek im Vorjahr wird die heurige Sporthilfe-Gala auch ohne dessen langjährige Moderationspartnerin über die Bühne gehen: Mirjam Weichselbrauns Absenz erklärt sich auf Anfrage dabei denkbar unspektakulär.
Rückblende ins Jahr 2024: Rainer Pariasek steht zum ersten Mal seit 23 Jahren nicht auf der Bühne der legendären Sporthilfe-Gala. Bis dahin war der Event der Superlative untrennbar mit seinem Namen verbunden gewesen. Zu Gast war er trotzdem. Eben als Gast – und als unser Interviewpartner, wie diese Video zeigt, in dem er über seine neue Situation spricht:
Terminkollision
Jahrelang war Pariasek bis dahin mit einer Dame auf der Bühne gestanden, die nicht nur als rot-weiß-rote TV-Allrounderin Karriere machte, sondern sich ebenfalls zum Synonym für die Gala mauserte: Mirjam Weichselbraun. Und siehe da: Ein Jahr nach Pariaseks Abgang ist auch sie „weg“. Laut ORF aus einem denkbar simplen Grund: Terminkollision. So heißt es jedenfalls von der Pressestelle auf „Krone“-Anfrage. ORF und die Sporthile hätten, wie in den Jahren davor Usus, bei Weichselbraun angefragt. Sie selbst habe aber von sich aus absagen müssen, teilt der Öffentlich-Rechtliche mit.
Schweighofer übernimmt
Somit gibt‘s bei der Gala 2025, die am Mittwoch in der Wiener Stadthalle steigt, die nächste neue Konstellation auf Moderationsebene: Hatte im Vorjahr Karina Toth Rainer Pariasek beerbt (und auf der Bühne mit Weichselbraun ein rein weibliches Duo gebildet), übernimmt heuer Lukas Schweighofer den Part von Weichselbraun.
„Einfach genießen und Spaß haben, denn es ist für uns beide eine unglaubliche Ehre, das machen zu dürfen, weil wir so große Sportfans sind“, reibt sich Schweighofer mit Blickrichtung Debüt schon die Hände. Er sei „gut beraten, mich mit allen Fragen an Karina, meine erfahrene Kollegin an meiner Seite, zu halten“.
Toth will in einer Aussendung ihrerseits wissen, „dass Lukas extrem nah am Wasser gebaut ist und es nicht leicht wird, wenn die schönsten Sportmomente noch einmal zu sehen sind“.
Zwölf NIKIs
Die 29. Ausgabe der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala steigt am Mittwoch in der Wiener Stadthalle. In zwölf Kategorien werden „NIKIs“ für herausragende Leistungen im Sportjahr 2025 vergeben. Erwartet werden neben Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vor allem ehemalige und aktive Größen des heimischen Sports. Ein Auszug aus der Gästeliste: Susie und Toto Wolff, Oliver Glasner, Gerhard Berger, Ralph Hasenhüttl, Ivona Dadic, Stephanie Venier, Dominic Thiem, Stefan Kraft, Helmut Marko, Toni Polster und viele, viele weitere.
