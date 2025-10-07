Gala: Warum Weichselbraun heuer nicht moderiert

Terminkollision

Jahrelang war Pariasek bis dahin mit einer Dame auf der Bühne gestanden, die nicht nur als rot-weiß-rote TV-Allrounderin Karriere machte, sondern sich ebenfalls zum Synonym für die Gala mauserte: Mirjam Weichselbraun. Und siehe da: Ein Jahr nach Pariaseks Abgang ist auch sie „weg“. Laut ORF aus einem denkbar simplen Grund: Terminkollision. So heißt es jedenfalls von der Pressestelle auf „Krone“-Anfrage. ORF und die Sporthile hätten, wie in den Jahren davor Usus, bei Weichselbraun angefragt. Sie selbst habe aber von sich aus absagen müssen, teilt der Öffentlich-Rechtliche mit.