Turnschuh-Gate im ORF nach Wetter-Millionenshow

...nicht aber wegen der Präsentation des (derzeit eher mauen) Wetters, sondern wegen ihres Schuhwerks. Denn die High Heels, die ihre Vorgängerin einst im Studio salonfähig machte (und zwar egal, ob stürmte, oder schneite), dürften nun passé sein. Dafür gab es von einigen Usern auf krone.at Kritik, oder, um in der Sprache der Meteorologen zu bleiben, es gab für sie kalt-warm. „Gegenüber Frau Kummer wirkt diese Frau plump“, monierte da einer. Oder eine andere: „Die Dame wirkt sehr unsicher und unelegant. Gibt es im ORF keine Stilberater?!“ Wir können an dieser Stelle aufklären, na, klar, die gibt es!