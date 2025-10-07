Tiroler FPÖ-Chef verliert im Landtag die Immunität

Nach der Sommerpause startet am Mittwoch der Oktober-Landtag in Tirol: Nicht weniger als 80 Punkte stehen auf der Tagesordnung, darunter Brisantes wie die Verteilung der Tiwag-Übergewinne. Die Aufhebung der Immunität von Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger wegen dubioser Videos scheint beschlossene Sache.
Mehr als unterkühlt ist das Verhältnis zwischen FPÖ und NEOS, seit diese angeblich „neonazistische Codes“ in Videos von Tirols FP-Chef Markus Abwerzger anprangerten. Dabei ging es recht deftig zur Sache: „Wie krank ist der Sch..., den du da postest, Markus?“, fragte NEOS-Nationalrat Dominik Oberhofer in einem seiner Social-Media-Beiträge.
Die ominöse Fast-Food-Krone
Eines der beanstandeten Videos, das mittlerweile gelöscht ist, zeigt Abwerzger mit einer Burger-King-Krone auf dem Kopf. Offenbar eine Anspielung auf ein 2021 viral gegangenes Video, das in der rechtsextremen Szene für Gewalt gegenüber schwarzen Menschen steht.
Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat vor dem Sommer beim Tiroler Landtag einen Antrag auf Aufhebung der Immunität gestellt. Diesem wird nun voraussichtlich am Donnerstag am Ende einer 80 Punkte umfassenden Tagesordnung nachgekommen.
Alle Parteien wollen ran an die Übergewinne der Tiwag
LH Anton Mattle versprach, 2026 werde die Tiwag mehr als 110 Mio. Euro Dividende ausschütten. Wie viel mehr, ist unklar. In Dringlichkeitsanträgen fordern die Oppositionsparteien ebenso wie der nunmehrige „wilde Abgeordnete“ Georg Dornauer zwischen 50 und 300 Millionen Euro Sonderdividende vom Landesenergieversorger. Bei der Fragestunde rückt die FPÖ das Thema Tiwag in den Fokus, hier wird es wohl Diskussionen geben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.