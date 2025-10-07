Tiroler FPÖ-Chef verliert im Landtag die Immunität

Alle Parteien wollen ran an die Übergewinne der Tiwag

LH Anton Mattle versprach, 2026 werde die Tiwag mehr als 110 Mio. Euro Dividende ausschütten. Wie viel mehr, ist unklar. In Dringlichkeitsanträgen fordern die Oppositionsparteien ebenso wie der nunmehrige „wilde Abgeordnete“ Georg Dornauer zwischen 50 und 300 Millionen Euro Sonderdividende vom Landesenergieversorger. Bei der Fragestunde rückt die FPÖ das Thema Tiwag in den Fokus, hier wird es wohl Diskussionen geben.