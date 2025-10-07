Zukunft in Bayern? „Was einen Verbleib angeht …“

Rückkehr nach England kein Thema

Eine Rückkehr in die Premier League kann er sich aktuell nur schwer vorstellen. „Ich weiß nicht“, sagte Kane. „Hätten Sie mich gefragt, als ich frisch zum FC Bayern gewechselt bin, hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass ich zurückkommen würde.“ Aber jetzt habe sich das ein wenig geändert. Ausschließen würde er es aber nicht. Konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung habe es jedoch noch keine gegeben.