Ukrainisches Heer griff russische Ölregion an

Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Es soll weder Schäden noch Verletzte gegeben haben. Die Region Tjumen liegt mehr als 2000 Kilometer von der Front entfernt im asiatischen Teil Russlands. Sollten die Flugobjekte in der Ukraine gestartet worden sein, wäre es das erste Mal, dass Kiews Langstreckendrohnen damit das Uralgebirge überquert haben. Im Sommer hatte das ukrainische Heer schon einmal strategische Bomber in Irkutsk in Ostsibirien mit Drohnen attackiert. Diese waren allerdings auf Lkw ins Land geschmuggelt worden und wurden in der Nähe des Militärflugplatzes gestartet.