Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr als ein Job

Beim Fonds Soziales Wien unsere Stadt gestalten

Wien
07.10.2025 14:47
Bezahlte Anzeige
(Bild: FSW)

Vielfalt ist beim Fonds Soziales Wien (FSW) kein Schlagwort, sondern gelebte Haltung. Hier arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Erfahrungen und Ideen gemeinsam daran, dass es anderen Menschen besser geht. Und genau das stärkt die Stadt Wien.

Über 90 Berufsgruppen bringen beim FSW ihre Kompetenzen ein – in den Bereichen Verwaltung, Soziales, Gesundheit, IT oder in der Kund:innenberatung. Pro Jahr profitieren rund 145.000 Wiener:innen von ihren Leistungen – ermöglicht durch den Einsatz von über 2.700 Mitarbeitenden und 170 Partnerorganisationen. Die Mitarbeitenden im FSW unterstützen mit Fingerspitzengefühl Menschen, die Pflege oder Betreuung benötigen, mit Behinderungen leben, in finanziellen Schwierigkeiten stecken, obdach- bzw. wohnungslos sind oder flüchten mussten.

Vielfältig sinnvoll

Jedes Anliegen ist individuell – und genau dafür braucht es unterschiedliche Kompetenzen und Persönlichkeiten. Das beste Ergebnis für die Kund:innen entsteht, wenn Fachwissen und Empathie zusammenwirken. Darum stehen beim FSW nicht nur unterschiedliche Berufe im Fokus, sondern auch jene Menschen, die sie ausüben: Jene, die zuhören, beraten, begleiten, heilen oder Strukturen schaffen – sie alle machen Tag für Tag einen Job mit Sinn.

Vielfältig sicher

Der FSW bietet stabile Arbeitsplätze in einem sozialen Arbeitsumfeld, abgesichert durch einen eigenen Kollektivvertrag. Persönliche Entwicklung wird durch Fort- und Weiterbildungen vorangetrieben, gesundheitsfördernde Angebote werden bereitgestellt und es gibt die Möglichkeit für flexible Arbeitszeitmodelle.

Vielfältig sozial

Wer beim Fonds Soziales Wien arbeitet, kann auf Stabilität bauen – und trotzdem Neues wagen. Langfristige Planung und persönliche Entwicklung schließen sich nicht aus, im Gegenteil: Sie verstärken einander. Geboten wird ein wertschätzendes Umfeld, in dem Zusammenhalt zählt, Vertrauen wächst und Erfolge gemeinsam gefeiert werden.

„Unser Talent heißt Vielfalt“

„Unser Talent heißt Vielfalt“ – ist mehr als nur ein Slogan. Es ist gelebte Haltung. Entscheidend ist beim FSW nicht, wo jemand startet, sondern wohin man gemeinsam geht. Vielfalt verbindet Sicherheit mit Sinn, Stabilität mit Entwicklung, Struktur mit Kreativität. Ob im direkten Kontakt mit den Menschen, in strategischen Projekten oder in technischen Aufgaben – jede:r im FSW trägt dazu bei, soziale Sicherheit mitzugestalten. Alle verfolgen schließlich das gleiche Ziel: Wien noch lebenswerter zu machen.

Jetzt Teil der Vielfalt werden unter www.fsw.at/karriere

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
9° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
160.835 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.653 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
130.144 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1202 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1109 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Wien
„Wie auf Boxsack“
Mann in Wien zu Tode geprügelt: Neun Jahre Haft
Mehr als ein Job
Beim Fonds Soziales Wien unsere Stadt gestalten
Zu Boden gestoßen
Seniorin (72) bei Rückfahrunfall schwer verletzt
Home Invasion in Wien
Drei Frauen überfallen 20-Jährige in Wohnung
200. Geburtstag
Wiener Strauss-Jahr strebt seinem Höhepunkt zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf