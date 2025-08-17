Also sprach Anton Pfeffer

Dieser hatte nämlich auf die einigermaßen überflüssige Frage eines Journalisten, was in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:5 noch möglich sei, den prägnanten Satz „Hoch wer mas nimma gwinnen, des is amoi kloa“ gesagt und sich damit einen Platz im Pantheon des österreichischen Fußballs gesichert. Ob Landeshauptmann Erwin Pröll ihm deshalb ein Jahr später das Silberne Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich verliehen hat oder aber für seine beiden Schlager-CDs, die damals bereits erschienen waren, bleibt im Nebel der Geschichte verborgen. Was aber nichts zur Sache tut, denn allein für seine Verdienste um den fußballerischen Nachwuchs als Schirmherr der NÖ Fußballcamps hat sich „Rambo“, wie Herbert Prohaska den Verteidiger einst tituliert hat, diese Auszeichnung mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch zum 60er, Anton Pfeffer!