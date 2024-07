Nachhaltigstens

Will man sich von Frankfurt am Main in das Großherzogtum Luxemburg an der Mosel begeben, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Für Unerschrockene und Hartgesottene bietet die Deutsche Bahn diverse Verbindungen an und je nachdem, ob man in Mainz, Saarbrücken oder Koblenz umsteigt, hat man den Trip in vier bis fünf Stunden erledigt, sofern man die jeweiligen Anschlusszüge erreicht. Und man ist mit 100 Euro durchaus preiswert dabei. Schneller geht es mit dem Kraftwagen, denn in der schnellsten Variante schafft man die 238 Kilometer in knapp drei Stunden und kann unterwegs die Schönheit der Simmerner Mulde genießen. Wer aber den Knall noch immer nicht gehört hat, zahlt für eine absurde 50-minütige Reise in einer fliegenden Kiste gleichermaßen absurde 200 Dumping-Euro.