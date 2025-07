Italy down under

Für die Gastspiele bei den Mailänder Clubs wiederum halten sich die Reisestrapazen bei gerade mal 50 Kilometern und einer Stunde Fahrzeit in Grenzen. Oder besser hielten sich in Grenzen. Denn in der Rückrunde der kommenden Saison taucht ein kleines Problem auf, weil die Serie A mit den Olympischen Winterspielen 2026 kollidiert. Und so muss die AC Milan am 24. Spieltag für ihr Heimspiel gegen Como in eine andere Arena ausweichen, da im Stadio Giuseppe Meazza noch das spektakuläre Gerümpel von der Eröffnungsfeier herumstehen wird. Schlichte Gemüter würden jetzt wohl in Bergamo (49 km), Genua (141 km) oder meinetwegen auch in Verona (156 km) nachfragen, ob man als Gast auf dem dortigen Rollrasen willkommen sei, aber mit derart läppischen Gedanken gibt sich ein Club, der fast 30 Jahre im Besitz von Silvio Berlusconi war, natürlich nicht ab, sondern denkt in globalen Dimensionen.