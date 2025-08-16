Eine landesweite Schwerpunktaktion wurde unter Leitung der Landesverkehrsabteilung in Kärnten durchgeführt. Im Fokus standen Alkohol- und Drogenkontrollen.
Immer wieder werden im Rahmen von solchen Schwerpunktkontrollen in ganz Kärnten Kontrollen durchgeführt. In der Nacht auf Samstag war es wieder so weit. In einer koordinierten Aktion wurden gegen Alkohol am Steuer vorgegangen.
Gleich 20 Lenker mussten ihren Führerschein abgeben, weil sie ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt hatten. Fünf Personen sind ihren Schein los, weil sie unter Drogeneinfluss standen. Bei acht Lenkern wurde eine Minderalkoholisierung festgestellt.
Insgesamt wurden in dieser Nacht 270 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz festgestellt. 195 Organmandate wurden eingehoben.
