KAC-Leichtgewicht kassiert die meisten Checks

Echtes „Stehaufmännchen“

Dazu ist Simeon ein richtiges „Stehaufmännchen“! Denn keiner wird öfter gecheckt als der Flügelstürmer – insgesamt 57 Mal wurde er in der Vorsaison vom Gegner erwischt. Auf Platz zwei beim KAC war Daniel Obersteiner, der 43 Checks kassierte. „Ich schrecke nicht zurück und gehe in die Zweikämpfe – das kann ich. Natürlich spüre ich harte Checks manchmal am nächsten Tag. Aber ich war noch nie der Spieler, der dann liegen geblieben ist. Wenn es geht, stehe ich immer wieder auf.“ Obwohl er mit nur 73 (!) Kilo der leichteste Crack in der gesamten Mannschaft ist.