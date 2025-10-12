KAC-Leichtgewicht kassiert die meisten Checks

In der ICE-Liga jagt der KAC am Sonntag daheim gegen Pustertal den dritten Sieg in Folge – wobei die Südtiroler bisher alle vier Auswärtsspiele gewonnen haben. Bisher gut in Form ist Stürmer Simeon Schwinger mit drei Toren und zwei Assists. Das Leichtgewicht der Rotjacken wurde in der Vorsaison mit Abstand am häufigsten gecheckt.
Geht doch! Pünktlich vor dem nächsten Ligaspiel am Sonntag (17.30) daheim gegen Pustertal wird das Aufgebot des KAC wenigstens etwas voller. Ass Nick Petersen und Knipser Matt Fraser waren gestern im Training dabei, sollten wie Verteidiger Jordan Murray auflaufen. Die drittplatzierten Südtiroler – die auswärts alle vier Saison-Partien gewonnen haben – sind ein ordentlicher Brocken. Freitag gab’s einen 5:3-Sieg im Südtirol-Derby gegen Bozen. „Ein starkes Team mit guter Offensive – es wird hart“, so Stürmer Simeon Schwinger, der am Dienstag 28 Jahre alt wurde.
Drittbester KAC-Scorer
Der Flügel ist bisher mit drei Toren und zwei Assists aus sieben Spielen hinter Nick Petersen (neun Scorerpunkte) und Mathias From (sechs) der drittbeste interne Punktesammler. „Ich habe mir vorgenommen, dass ich diesmal von Anfang an voll da bin und früh Tore schießen will – bisher hat’s geklappt“, freut sich der Vorarlberger, der im Sommer an der Physis und auch an seinem Schuss gearbeitet hat. „Ich will einfach die Torchancen, die ich bekomme, auch verwerten.“ In den letzten vier Liga-Partien hat er immer gepunktet.
Klar spüre ich harte Checks manchmal auch noch am nächsten Tag. Aber ich war noch nie der Spieler, der liegen geblieben ist. Wenn es geht, stehe ich auf – ich schrecke auch nie zurück.“
KAC-Stürmer Simeon SCHWINGER
Echtes „Stehaufmännchen“
Dazu ist Simeon ein richtiges „Stehaufmännchen“! Denn keiner wird öfter gecheckt als der Flügelstürmer – insgesamt 57 Mal wurde er in der Vorsaison vom Gegner erwischt. Auf Platz zwei beim KAC war Daniel Obersteiner, der 43 Checks kassierte. „Ich schrecke nicht zurück und gehe in die Zweikämpfe – das kann ich. Natürlich spüre ich harte Checks manchmal am nächsten Tag. Aber ich war noch nie der Spieler, der dann liegen geblieben ist. Wenn es geht, stehe ich immer wieder auf.“ Obwohl er mit nur 73 (!) Kilo der leichteste Crack in der gesamten Mannschaft ist.
17-Jähriger debütiert
Heute läuft Schwinger – wie zuletzt bei der bitteren 1:4-Pleite gegen Tychy in der CHL mit Thomas Hundertpfund und Daniel Obersteiner – auf. Mit Johannes Dobrovolny (wurde vorige Woche 17) feiert ein „Gitterspieler“ seine Liga-Premiere. In der Champions Hockey League hat der Stürmer schon fünf Partien absolviert.
