Opfer: „Mir wurde eine zweite Chance geschenkt“

Francescas oberstes Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu gehen. „Ich liebe meinen Job, auf Reha habe ich gelernt, trotz meiner amputierten Finger Teller zu tragen und zu schreiben. Aber ich musste einsehen, dass es nicht so schnell geht, wie ich gehofft habe.“ „Selbst wenn sie wieder arbeiten gehen kann, reden wir von wenigen Stunden in der Woche. Und man weiß auch nicht, welche Folge- und Dauerschäden noch auftreten“, hakt der Jurist ein. Denn auch, wenn ihr Ehrgeiz unermesslich erscheint, ihr Körper benötigt noch sehr viel Zeit zum Heilen. Dass aber noch weitere Operationen anstehen, ist klar.