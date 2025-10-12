Die Burschen sind abgebrüht genug

Für mich ist die Partie heute in Rumänien das absolute Schlüsselspiel: Gewinnen wir, sind wir ziemlich sicher durch. Das Stadion wird voll sein, die Atmosphäre hitzig. Aber unsere Spieler sind abgebrüht genug, dagegenzuhalten. Sie spielen in den größten Ligen der Welt alle zwei Wochen auswärts in vollen Stadien – es wird keiner von uns Angst haben, nur weil das Stadion voll ist. Noch dazu kann die Stimmung dort schnell kippen, können die Fans ungeduldig werden. Weil die Rumänen in der Qualifikation bisher viel schuldig geblieben sind, auch der Teamchef nicht mehr unumstritten scheint.