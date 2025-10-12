Die Burschen sind abgebrüht genug

In seiner „Krone“-Kolumne blickt Herbert Prohaska dem ÖFB-Duell mit Rumänien mit Zuversicht entgegen.
Noch dreimal 90 Minuten – die Weltmeisterschaft ist zum Greifen nahe. Die Mannschaft weiß das, ist auf einer klaren Mission. Kein Wunder, eine WM-Endrunde ist auf Teamebene das Allergrößte, die Sahne auf der Torte, wie die Deutschen sagen würden. Es ist die letzte Chance für Spieler wie Marko Arnautovic und vielleicht auch David Alaba, man spürt: Das wollen sie sich nicht mehr nehmen lassen!
Für mich ist die Partie heute in Rumänien das absolute Schlüsselspiel: Gewinnen wir, sind wir ziemlich sicher durch. Das Stadion wird voll sein, die Atmosphäre hitzig. Aber unsere Spieler sind abgebrüht genug, dagegenzuhalten. Sie spielen in den größten Ligen der Welt alle zwei Wochen auswärts in vollen Stadien – es wird keiner von uns Angst haben, nur weil das Stadion voll ist. Noch dazu kann die Stimmung dort schnell kippen, können die Fans ungeduldig werden. Weil die Rumänen in der Qualifikation bisher viel schuldig geblieben sind, auch der Teamchef nicht mehr unumstritten scheint.
Ich habe Rumänien vor Beginn als unseren härtesten Herausforderer gesehen, von der Qualität her hätten sie es auch drauf – aber sie haben es nie auf dem Platz bewiesen. Jetzt haben sie selbst Druck, müssen gewinnen, wenn sie noch Zweiter werden wollen.
Bei unserer Mannschaft wird das 10:0 gegen San Marino mittlerweile aus den Köpfen sein. Allen ist bewusst, dass heute ein ganz anderes Spiel wartet. Rumänien ist auf keinen Fall zu unterschätzen, aber wenn wir unser Potenzial abrufen, gewinnen wir.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.