Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herbert Prohaska:

Die Burschen sind abgebrüht genug

Fußball International
12.10.2025 07:55
(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures)

In seiner „Krone“-Kolumne blickt Herbert Prohaska dem ÖFB-Duell mit Rumänien mit Zuversicht entgegen.

0 Kommentare

Noch dreimal 90 Minuten – die Weltmeisterschaft ist zum Greifen nahe. Die Mannschaft weiß das, ist auf einer klaren Mission. Kein Wunder, eine WM-Endrunde ist auf Teamebene das Allergrößte, die Sahne auf der Torte, wie die Deutschen sagen würden. Es ist die letzte Chance für Spieler wie Marko Arnautovic und vielleicht auch David Alaba, man spürt: Das wollen sie sich nicht mehr nehmen lassen!

Für mich ist die Partie heute in Rumänien das absolute Schlüsselspiel: Gewinnen wir, sind wir ziemlich sicher durch. Das Stadion wird voll sein, die Atmosphäre hitzig. Aber unsere Spieler sind abgebrüht genug, dagegenzuhalten. Sie spielen in den größten Ligen der Welt alle zwei Wochen auswärts in vollen Stadien – es wird keiner von uns Angst haben, nur weil das Stadion voll ist. Noch dazu kann die Stimmung dort schnell kippen, können die Fans ungeduldig werden. Weil die Rumänen in der Qualifikation bisher viel schuldig geblieben sind, auch der Teamchef nicht mehr unumstritten scheint.

Ich habe Rumänien vor Beginn als unseren härtesten Herausforderer gesehen, von der Qualität her hätten sie es auch drauf – aber sie haben es nie auf dem Platz bewiesen. Jetzt haben sie selbst Druck, müssen gewinnen, wenn sie noch Zweiter werden wollen.

Bei unserer Mannschaft wird das 10:0 gegen San Marino mittlerweile aus den Köpfen sein. Allen ist bewusst, dass heute ein ganz anderes Spiel wartet. Rumänien ist auf keinen Fall zu unterschätzen, aber wenn wir unser Potenzial abrufen, gewinnen wir.

Porträt von Herbert Prohaska
Herbert Prohaska
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
220.614 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.524 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
109.976 mal gelesen
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1238 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1079 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Fußball International
Herbert Prohaska:
Die Burschen sind abgebrüht genug
Krone Plus Logo
Irrer Bukarest-Verkehr
0,0 Promille! Bei Alkohol kennt man kein Pardon!
WM-Quali im Ticker
Konferenz mit Dänemark und Kroatien ab 20.45 Uhr
WM-Quali im Ticker
Konferenz mit Niederlande und Schottland ab 18 Uhr
WM-Quali-TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich muss in Rumänien ran
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf