Stefan Kraft tüftelt am Baby-Plan

Stefan Kraft hat in seiner Skispringer-Karriere alles erlebt und doch steht der ÖSV-Star vor einem Winter wie keinem zuvor. Der 32-Jährige und seine Frau Marisa erwarten für 2. Dezember ihr erstes Kind. „Ich möchte natürlich unbedingt bei der Geburt dabei sein“, sagte Kraft bei einem Medientermin in Salzburg. „Schauen wir, ob ich vielleicht Ruka auslasse, oder wir was mit Sponsoren zusammenkriegen, dass ich kurzfristig heimkomme. Da sind wir gerade am Planen.“