„Möchte dabei sein“

Stefan Kraft tüftelt am Baby-Plan

Ski Nordisch
12.10.2025 07:35
Stefan Kraft und Freundin Marisa erwarten ihr erstes Kind.
Stefan Kraft und Freundin Marisa erwarten ihr erstes Kind.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/kraftstefan)

Stefan Kraft hat in seiner Skispringer-Karriere alles erlebt und doch steht der ÖSV-Star vor einem Winter wie keinem zuvor. Der 32-Jährige und seine Frau Marisa erwarten für 2. Dezember ihr erstes Kind. „Ich möchte natürlich unbedingt bei der Geburt dabei sein“, sagte Kraft bei einem Medientermin in Salzburg. „Schauen wir, ob ich vielleicht Ruka auslasse, oder wir was mit Sponsoren zusammenkriegen, dass ich kurzfristig heimkomme. Da sind wir gerade am Planen.“

0 Kommentare

Der Weltcup im finnischen Ruka am 29. und 30. November ist die dritte Station in der Saison 2025/26. Bereits jetzt steht fest, dass Kraft eine kurze Babypause einlegen wird.

„Fünf Wochen auszulassen, spielt sich nicht. Aber ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen“, kündigte der dreifache Gesamt-Weltcupsieger an. Damit könnte er etwa die vier Einzelspringen in Wisla und Klingenthal verpassen und bei der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg (20./21.) wieder einsteigen.

„Die letzte Spritzigkeit fehlt noch“
Nach kleineren Problemen zu Sommerbeginn verlief Krafts Vorbereitung auf den Olympiawinter nach Plan. „Kraftmäßig ist alles da, die letzte Spritzigkeit fehlt noch. Aber aus Erfahrung ist die nach zwei, drei harten Einheiten sofort da.“ Aktuell sei es eine „Fifty-fifty-Chance“, ob er den Sprung nach Wunsch erwische. „Ich muss die Quote bis zum Start auf drei von vier bringen.“

