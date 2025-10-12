Anna Depenbusch: „Ich nenne mich Liedermacherin“

Sichtlich gut gelaunt empfängt uns eine nette Dame mit schwarzer Schirmmütze, königsblauem Outfit (inklusive Tüllrock) und einer farbenfrohen, knallorangenen Ukulele in der Hand. Strahlend setzt sie sich ans Gelände des Theater Akzent und trällert ein paar Lieder, während sie fotografiert wird. Anna Depenbusch ist Sängerin – und eine Frohnatur durch und durch.

Seit ihrem Debütalbum „Ins Gesicht“ (2005), einem Crossover aus Pop und Chanson, hat sich Depenbusch als eine der spannendsten Stimmen der deutschen Musikszene etabliert. Mit „Die Mathematik der Anna Depenbusch“ gelang ihr 2011 der Durchbruch und seither gilt sie als moderne Geschichtenerzählerin zwischen Poesie, Witz und Melancholie.

Wir trafen die Künstlerin im Zuge ihrer Promo-Tour für das bevorstehende Konzert im Oktober. Nach dem Brand ihres Studios Anfang 2025 musste Depenbusch ihr geplantes Album verschieben – doch ans Aufgeben dachte sie nie. Stattdessen steht sie nun gemeinsam mit dem Kaiser Quartett auf der Bühne und bereitet sich auf ihre Wien-Premiere vor. Wir wollten wissen, wie es sich für sie anfühlt, nach all den vergangenen Monaten wieder auf der Bühne zu stehen und die Eindrücke dieser besonderen Zeit auf sich wirken zu lassen. „Ich häng‘ immer noch so dazwischen – zwischen Dankbarkeit und Kummer. Dankbar jetzt wieder auf Tour gehen zu können und das mit dem Kaiser Quartett, das sich hier in Wien richtig gut machen wird. Aber gleichzeitig ist der Schmerz über den Verlust Anfang des Jahres noch da.“