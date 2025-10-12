Keine Garantie für Tulln: Sorge um Zucker-Standort

Den letzten Standort der Zuckerproduktion in Österreich stellte am Samstag ein Agrana-Vertreter in einem Interview im „Kurier“ zur Diskussion. Es gebe keine Standortgarantie für das Werk in Tulln. „Das ist für die heimischen Rübenbauern inakzeptabel“, reagiert darauf NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager.