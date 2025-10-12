Keine Garantie für Tulln: Sorge um Zucker-Standort

„Keine Garantie für den Standort Tulln“, gibt es laut Agrana für den Standort der Zuckerproduktion. Das lässt nicht nur bei der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer alle Alarmglocken schrillen ...
Den letzten Standort der Zuckerproduktion in Österreich stellte am Samstag ein Agrana-Vertreter in einem Interview im „Kurier“ zur Diskussion. Es gebe keine Standortgarantie für das Werk in Tulln. „Das ist für die heimischen Rübenbauern inakzeptabel“, reagiert darauf NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager.
Er erinnert an die „schmerzhafte Schließung von Leopoldsdorf“. Das Aus für den Standort in Tulln würde das Ende der Zuckerproduktion in Österreich bedeuten.
Präsident Schmuckenschlager warnt: „Das gefährdet die Versorgungssicherheit unserer Heimat, da Zucker ein wesentlicher Bestandteil zur Konservierung von Nahrungsmitteln und Säften ist. Hier hat ein Unternehmen der Raiffeisengruppe, die noch immer zum Teil bäuerliche Genossenschaftsstruktur hat, auch Verantwortung zu tragen!“
