Olympiasieger enthüllt

„Habe Kokain von meiner Goldmedaille geschnupft“

Sport-Mix
12.10.2025 08:38
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins(Bild: GEPA)

Der ehemalige Rad-Superstar und fünffache Olympiasieger Bradley Wiggins hat ein schockierendes Geständnis abgelegt und aus seinem früheren Leben berichtet. „Ich habe Kokain von meiner Goldmedaille geschnupft – aus Hass auf das, was sie für mich symbolisierte“, sagte er.

0 Kommentare

Der frühere Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins hat kurz vor der Veröffentlichung seiner Autobiografie tief in seine dunkle Vergangenheit blicken lassen. In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Times“ sprach der fünfmalige Olympiasieger über Drogen, Missbrauch, Bankrott – und seine Rettung durch Lance Armstrong.

Bradley Wiggins
Bradley Wiggins(Bild: EPA)

Nach dem Ende seiner Karriere im Jahr 2018 sei er in eine schwere Drogensucht abgerutscht. „Ich war die meiste Zeit high für viele Jahre“, gestand der 45-Jährige. „Ich zerstörte meine Trophäe für den Sportler des Jahres. Ich habe Kokain von meiner Goldmedaille geschnupft – aus Hass auf das, was sie für mich symbolisierte.“ Er habe das sogar vor seinen Kindern getan. „Kein Wunder, dass sie überlegt haben, mich in eine Entzugsklinik zu bringen“, schreibt Wiggins.

Bankrott und Nächte auf der Parkbank
Wie Wiggins in seinem Buch „The Chain“ beschreibt, verlor er in dieser Zeit nicht nur Geld und Anerkennung, sondern auch sich selbst. Durch die Drogensucht sei er finanziell bankrottgegangen – zeitweise habe er sogar auf Parkbänken geschlafen. 2023 musste er Insolvenz anmelden.

Der einstige Radheld fand schließlich einen unerwarteten Retter: Lance Armstrong. Der US-Amerikaner habe ihn in die USA geholt und in ein Rehabilitationsprogramm gebracht. Dort begann Wiggins’ Weg zurück ins Leben. Seit rund einem Jahr ist er clean, lebt in England und hat wieder Kontakt zu seinen Kindern Ben (20) und Bella (19). Zudem kümmert er sich um seine fünfjährige Tochter aus einer späteren Beziehung.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kokain
Goldmedaille
Loading
