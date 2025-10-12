Nach dem Ende seiner Karriere im Jahr 2018 sei er in eine schwere Drogensucht abgerutscht. „Ich war die meiste Zeit high für viele Jahre“, gestand der 45-Jährige. „Ich zerstörte meine Trophäe für den Sportler des Jahres. Ich habe Kokain von meiner Goldmedaille geschnupft – aus Hass auf das, was sie für mich symbolisierte.“ Er habe das sogar vor seinen Kindern getan. „Kein Wunder, dass sie überlegt haben, mich in eine Entzugsklinik zu bringen“, schreibt Wiggins.