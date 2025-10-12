Gegen Tierleid: Hände weg von billigen Welpen!

Sie sagt klar: „Ohne Nachfrage keine Produktion von Billigwelpen! Wer also einen Hund kaufen möchte, dann von einem nachweislich seriösen Züchter, bei dem man die Hundebabys und die Verhältnisse vor Ort anschauen kann. Nie einen Hund erwerben, ohne dass man Antworten auf die Fragen hat: Habe ich genug Geld für Futter, Tierarzt, habe ich genug Liebe und einen Plan B für den Urlaub – und das alles bis ans Lebensende des Tieres?“