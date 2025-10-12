„Maschine höre ich oft, Spiderman zum ersten Mal“

Beim Mastercard-Empfang der Parasportler vor der Lotterien-Sporthilfe-Gala war Kletter-Ass Angelino Zeller auf der Dachterrasse des 25hours-Hotel in Wien als „Spiderman“ begrüßt worden. Der frisch gebackene Weltmeister von Seoul, der seit 2021 ungeschlagen ist, lächelte: „Maschine höre ich oft, aber Spiderman habe ich zum ersten Mal gehört. Aber es ist natürlich ein schönes Kompliment.“
Seinen Kletterstil beschreibt der Steirer als „dynamisch und flink“. Zu seinem unlängst in Seoul errungenen vierten WM-Gold in Folge meint Angelino: „Es war ein enger Wettkampf, so dicht wie noch nie. Aber meine Fitness war zum Saisonhöhepunkt auf dem Höhepunkt.“
Seit heuer Heeressportler
Der 29-Jährige, der seit einem Gleitschirm-Unfall im Jahr 2017 querschnittsgelähmt ist, ist seit 2021 ungeschlagen. Zu seinem Lauf sagt er: „Ich setze mich mental von der Konkurrenz etwas ab. Zudem bin ich seit heuer Heeressportler, so ist noch einmal eine ganz andere Professionalität möglich.“
Wildwasser-Kajak und Fliegen im Windkanal
Zellers Tage sind gut gefüllt: „Ich bin neben dem Klettertraining mindestens zweimal in der Woche in der Kraftkammer und zweimal Schwimmen. Ich habe daheim auch ein Langlauf-Ergometer. Und wenn es die Zeit zulässt, fahre ich Wildwasser-Kajak und gehe Fliegen im Windkanal.“ „Gini“ kann es aber auch ruhiger: „Neben dem Sport meditiere und lese ich viel.“
„Am liebsten bin ich in der Natur“
Fernsehen kommt bei ihm eher selten vor: „Wenn ich Freizeit habe, bin ich am liebsten draußen in der Natur. Seine Social-Media-Kanäle betreut er selbst: „Obwohl ich eigentlich gar nicht der Typ dazu bin. Aber es gehört dazu. Aber manchmal überfordert es mich. Und oft macht es mich auch ziemlich k.o. Wenn es sich einmal ergeben sollte, werde ich das gerne abgeben.“
Bei der Gala-Premiere gleich Dritter.
Bei der Wahl zum Parasportler des Jahres belegte Zeller hinter Handbiker Thomas Frühwirth und Skifahrer Johannes Aigner Platz drei: „Ich bin zum ersten Mal zu der Lotterien-Sporthilfe-Gala eingeladen worden und war gleich am Stockerl. Scheinbar habe ich das, was ich gemacht habe, gut gemacht. Ich werde weiter Gas geben und versuchen, noch mehr herauszuholen.“
