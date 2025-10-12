„Maschine höre ich oft, Spiderman zum ersten Mal“

„Am liebsten bin ich in der Natur“

Fernsehen kommt bei ihm eher selten vor: „Wenn ich Freizeit habe, bin ich am liebsten draußen in der Natur. Seine Social-Media-Kanäle betreut er selbst: „Obwohl ich eigentlich gar nicht der Typ dazu bin. Aber es gehört dazu. Aber manchmal überfordert es mich. Und oft macht es mich auch ziemlich k.o. Wenn es sich einmal ergeben sollte, werde ich das gerne abgeben.“