Schock für Taxifahrer! Fahrzeug stand in Vollbrand

Heikler Einsatz für die Florianijünger aus Wenns (Bezirk Imst)! Mitten in der Nacht bemerkte ein Taxifahrer (28) Flammen, die aus der Motorhaube seines Fahrzeugs stiegen. Die Feuerwehr eilte zu Hilfe und bekämpfte das Feuer.
Der Taxifahrer war in der Nacht auf Sonntag gegen 2.40 Uhr auf der Pitztalstraße von Wenns in Richtung Telfs unterwegs. Dabei bemerkte er zunächst Rauch hinter seinem Fahrzeug.
Wenig später türmten sich bereits hohe Flammen aus seiner Motorhaube auf. Der Einheimische konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und setzte umgehend den Notruf ab.
Als die Freiwillige Feuerwehr Wenns eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. „Wir waren rasch vor Ort und der Vollbrand wurde unter Atemschutz mittels C42–Hohlstrahlrohr und Netzmittel rasch eingedämmt und gelöscht“, schildert FF-Kommandant Lukas Scheiber.
Lenker unverletzt, Nacharbeiten der Feuerwehr
Ein zweiter Trupp führte die Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den Brand mit einer Wärmebildkamera. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr musste zudem die ausgelaufenen Betriebsmittel binden und die Straße reinigen.
