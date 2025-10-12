Schock für Taxifahrer! Fahrzeug stand in Vollbrand

Lenker unverletzt, Nacharbeiten der Feuerwehr

Ein zweiter Trupp führte die Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den Brand mit einer Wärmebildkamera. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr musste zudem die ausgelaufenen Betriebsmittel binden und die Straße reinigen.