„Pensionisten sollen in der ÖGK mitreden dürfen“

Die Krankenhaus-Odyssee eines vierjährigen Buben, der in Oberösterreich keinen Termin bekam und jetzt im Salzburgerischen Zell am See operiert werden muss, ist die Spitze des Eisbergs. Die gesundheitliche Versorgung im „Vorzeigebundesland“ ist längst nicht mehr top. Wer einen Termin braucht, kennt jemanden, ist zusatzversichert – oder wartet eben wochen- oder monatelang.