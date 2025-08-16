Vorteilswelt
Drei Verletzte

Lavamünd: Auto blieb nach Unfall in Gebüsch hängen

Kärnten
16.08.2025 09:22
Die Feuerwehren Lavamünd, Hart und St. Paul standen nach einem Unfall im Einsatz.
Die Feuerwehren Lavamünd, Hart und St. Paul standen nach einem Unfall im Einsatz.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Lavamünd)

Zu einem Verkehrsunfall mussten die Einsatzkräfte Freitagabend in Lavamünd (Kärnten) ausrücken: Ein Auto war über eine Böschung gestürzt und blieb im Gebüsch liegen.

Ein Jugendlicher (17) war Freitag kurz vor Mitternacht mit zwei weiteren Mitfahrern (18 und 19 Jahre) in dem Auto auf der Ettendorfer Straße unterwegs.

Als der Lenker in die St. Pauler Straße einbiegen wollte, kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte über eine Böschung und blieb im Gebüsch hängen. Der Lenker und der 18-jährige Beifahrer – beide waren angeschnallt – trugen leichte Verletzungen davon.

Unangeschnallt am Rücksitz
Der 19-Jährige, der unangeschnallt auf der Rückbank mitgefahren war, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Alle drei Insassen wurden vom Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt und ins LKH Wolfsberg gebracht.

Ein Alkotest am Lenker verlief negativ. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben Polizei und Rettung standen die Feuerwehren Lavamünd, Hart und St. Paul/Lavanttal im Einsatz.

Katrin Fister
Kärnten

Drei Verletzte
