Jetzt mitmachen!

Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapids Europacup-Hit

Fußball National
31.10.2025 11:31
Großartige Stimmung im Allianz Stadion ist garantiert.
Großartige Stimmung im Allianz Stadion ist garantiert.(Bild: GEPA)

Magischer Europacup-Abend in Wien-Hütteldorf! Mit ein wenig Glück können Sie 2x2 VIP-Tickets für Rapids Heimspiel am Donnerstag (6. November) gegen Universitatea Craiova gewinnen.

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 3. November, 12.00 Uhr.

Wir wünschen viel Glück!

Jetzt mitmachen!
Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapids Europacup-Hit
Mentaltrainer Knapp:
GAK muss in Krise klar denken und richtig handeln
Wimmer im Interview:
„Auch Teamgeist macht uns besser als die Gegner“
Steigerung blieb aus
Rapid-Trainer Stöger: „Es war genug der Geschenke“
Knalleffekt in 2. Liga
Stripfing „beerdigt“ sich jetzt offenbar selbst
Folgen Sie uns auf