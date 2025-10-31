Vorteilswelt
NBA

Sechster Sieg im sechsten Saisonspiel für Oklahoma

US-Sport
31.10.2025 11:22
Oklahoma City Thunder ist nicht zu stoppen.
Oklahoma City Thunder ist nicht zu stoppen.(Bild: AP/Kyle Phillips)

Oklahoma City Thunder präsentiert sich in der nordamerikanischen Basketballliga (NBA) weiterhin in starker Verfassung. 

Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag (Ortszeit) daheim gegen die Washington Wizards 127:108 und feierte damit im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg.

Nikola Topic (links) wurde mit Hodenkrebs diagnostiziert.
Chemotherapie begonnen
Schock für NBA-Meister: Spieler an Krebs erkrankt
30.10.2025

Doch es gab nicht nur gute Nachrichten für Oklahoma: Guard Nikola Topic ist an Hodenkrebs erkrankt und unterzieht sich einer Chemotherapie, zudem fehlen die verletzten Chet Holmgren und Jalen Williams.

Folgen Sie uns auf