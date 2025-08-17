Steuerlast: So viel nascht der Staat wirklich mit

Wenn dann noch die Arbeitgeberanteile der Lohnnebenkosten, Mehrwertsteuer und Konsorten dazugerechnet werden, bleibt den Österreichern nicht einmal mehr die Hälfte. Nach einer Berechnung des Hayek-Instituts ist es sogar weniger als ein Drittel. So arbeiten die Österreicher bis zum 17. August eigentlich nur für den Staat. Und ab 12. August reichen die Einnahmen aus den Pensionsbeiträgen nicht mehr, um den wohlverdienten Ruhestand der Pensionisten zu finanzieren.