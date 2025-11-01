Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NBA

Toronto Raptors stoppen Pleitenserie ohne Pöltl

US-Sport
01.11.2025 06:58
Die Toronto Raptors durften endlich jubeln – ohne Jakob Pöltl.
Die Toronto Raptors durften endlich jubeln – ohne Jakob Pöltl.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jason Miller)

Die Toronto Raptors haben eine kompletten Fehlstart in die neue Saison der National Basketball Association (NBA) vermieden. Nach vier Niederlagen hintereinander feierten die Kanadier, die neuerlich ohne den am Rücken verletzten Jakob Pöltl auskommen mussten, am Freitag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers mit 112:101 den zweiten Sieg im Spieljahr.

0 Kommentare

RJ Barrett, Brandon Ingram und Jamison Battle erzielten je 20 Punkte.

Die Partie in Ohio war die erste, die auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählte. Nächster Gegner der Raptors sind am Montag in Toronto die Memphis Grizzlies, die mit einem 112:117 gegen die Los Angeles Lakers die dritte Niederlage im sechsten Spiel erlitten. Luka Doncic führte die Sieger bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause mit 44 Punkten an.

„Weiße Weste“ für Bulls
Weiterhin mit „weißer Weste“ unterwegs sind die Chicago Bulls. Mit 135:125 gegen die New York Knicks gewannen sie auch ihre fünfte Saisonpartie. Für die Philadelphia 76ers war das 108:109 gegen die Boston Celtics, die zum dritten Mal hintereinander erfolgreich blieben, indes die erste Niederlage. In Portland verpasste Nikola Jokic beim 107:109 seiner Denver Nuggets gegen die Trail Blazers mit 21 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists nur knapp das fünfte Triple-Double in Serie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
137.086 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
95.988 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
89.880 mal gelesen
Mehr US-Sport
NBA
Toronto Raptors stoppen Pleitenserie ohne Pöltl
NBA
Sechster Sieg im sechsten Saisonspiel für Oklahoma
Gegen Miami
Quarterback Lamar Jackson feiert Mega-Comeback
Drama-Sieg von Detroit
„Jetzt mit mehr Einsatz!“ Kasper trifft zweimal
Chemotherapie begonnen
Schock für NBA-Meister: Spieler an Krebs erkrankt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf