Toronto Raptors stoppen Pleitenserie ohne Pöltl

„Weiße Weste“ für Bulls

Weiterhin mit „weißer Weste“ unterwegs sind die Chicago Bulls. Mit 135:125 gegen die New York Knicks gewannen sie auch ihre fünfte Saisonpartie. Für die Philadelphia 76ers war das 108:109 gegen die Boston Celtics, die zum dritten Mal hintereinander erfolgreich blieben, indes die erste Niederlage. In Portland verpasste Nikola Jokic beim 107:109 seiner Denver Nuggets gegen die Trail Blazers mit 21 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists nur knapp das fünfte Triple-Double in Serie.