Toronto Raptors stoppen Pleitenserie ohne Pöltl

Die Toronto Raptors haben eine kompletten Fehlstart in die neue Saison der National Basketball Association (NBA) vermieden. Nach vier Niederlagen hintereinander feierten die Kanadier, die neuerlich ohne den am Rücken verletzten Jakob Pöltl auskommen mussten, am Freitag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers mit 112:101 den zweiten Sieg im Spieljahr.
RJ Barrett, Brandon Ingram und Jamison Battle erzielten je 20 Punkte.
Die Partie in Ohio war die erste, die auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählte. Nächster Gegner der Raptors sind am Montag in Toronto die Memphis Grizzlies, die mit einem 112:117 gegen die Los Angeles Lakers die dritte Niederlage im sechsten Spiel erlitten. Luka Doncic führte die Sieger bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause mit 44 Punkten an.
„Weiße Weste“ für Bulls
Weiterhin mit „weißer Weste“ unterwegs sind die Chicago Bulls. Mit 135:125 gegen die New York Knicks gewannen sie auch ihre fünfte Saisonpartie. Für die Philadelphia 76ers war das 108:109 gegen die Boston Celtics, die zum dritten Mal hintereinander erfolgreich blieben, indes die erste Niederlage. In Portland verpasste Nikola Jokic beim 107:109 seiner Denver Nuggets gegen die Trail Blazers mit 21 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists nur knapp das fünfte Triple-Double in Serie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.