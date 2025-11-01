„Seine Bodenständigkeit ist bemerkenswert“

„King Kane“, Hurri-Kane – Bayerns Super-Knipser ist aktuell das Maß aller Fußball-Dinge. Den 32-Jährigen zeichnen aber nicht nur Treffer oder bemerkenswerte Statistiken aus. Kevin Wimmer plaudert in der „Krone“ über seinen Ex-Teamkollegen bei Tottenham, streut ihm Rosen.
Kaum vorstellbar, dass es jemanden gibt, der ihm den Erfolg nicht gönnt“, sagt Bratislava-Legionär Kevin Wimmer zur „Krone“. Und er muss es wissen, schließlich kickte der rot-weiß-rote Verteidiger zwei Jahre lang (2015 bis 2017) mit Harry Kane bei Tottenham.
