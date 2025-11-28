Vorteilswelt
Niederlage in Bologna

Zehnmal „Schwach“! Die Noten für Red Bull Salzburg

Salzburg
28.11.2025 00:07
Am Ende stand den Spielern von Red Bull Salzburg die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
Am Ende stand den Spielern von Red Bull Salzburg die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.(Bild: EPA/ELISABETTA BARACCHI)

Der FC Red Bull Salzburg musste beim 1:4 am Donnerstagabend in Bologna die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel der Europa League hinnehmen. Das klare Ergebnis in Italien schlug sich auch in der „Krone“-Bewertung der Bullen nieder. So viel vorweg: Ein starker Alexander Schlager war zu wenig. 

0 Kommentare

Alexander Schlager: Note 4
Verzeichnete neun Paraden und bewahrte seine Mannschaft vor einem Debakel. Bei den Toren machtlos.

Alexander Schlager konnte Red Bull Salzburg diesmal nicht vor der Niederlage bewahren.
Alexander Schlager konnte Red Bull Salzburg diesmal nicht vor der Niederlage bewahren.(Bild: GEPA)

Stefan Lainer: Note 2
Viele Angriffe kamen über seine Seite. Verlor beim 1:3 Duell gegen Bernardeschi.

Joane Gadou: Note 1
Ersetzte den erkrankten Schuster kurzfristig. Mit großen Schnitzern, bei den Gegentoren beteiligt.

Joane Gadou erwischte einen gebrauchten Abend.
Joane Gadou erwischte einen gebrauchten Abend.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Jacob Rasmussen: Note 2
Etwas besser als Gadou, beim 1:4 aber wieder einmal nur Zuseher.

Aleksa Terzic: Note 2
Oft mit Problemen im Defensivspiel. Offensiv konnte er wenig ausrichten.

Notenschlüssel

Note 6 = Teamreif

Note 5 = Sehr stark

Note 4 = Stark

Note 3 = Solide

Note 2 = Schwach

Note 1 = Nicht sein Tag

Note 0 = Zu kurz eingesetzt

Mads Bidstrup: Note 2
Bei seiner Startelf-Rückkehr gelang dem Kapitän viel zu wenig.

Soumaila Diabate: Note 2
Sein kapitaler Bock führte zum 0:1-Gegentreffer.

Moussa Yeo: Note 2
Probierte viel, es kam aber sehr wenig dabei heraus.

Clement Bischoff: Note 2
Konnte die Startelfberufung nicht rechtfertigen. Ließ Terzic auf links mehrfach im Stich.

Edmund Baidoo: Note 2
Auf verlorenem Posten. Mit einem halben Assist – da er vergab, konnte Vertessen zum 1:1 abstauben.

Yorbe Vertessen: Note 3
Erzielte wieder sein Tor, vergab aber auch eine Riesenchance. 

Kerim Alajbgeovic: Note 2
Weitgehend unsichtbar. 

Petar Ratkov: Note 4
Brachte enorm viel Schwung. Stand bei einem Treffer hauchdünn im Abseits, traf später die Latte. 

Petar Ratkov jubelte kurz über sein vermeintliches Tor.
Petar Ratkov jubelte kurz über sein vermeintliches Tor.(Bild: GEPA)

Enrique Aguilar: Note 3
Fügte sich gut ein.

Oliver Lukic: Note 3
Solider Kurzauftritt beim Debüt in der Europa League. 

Karim Konate: Note 0
Feierte nach fast genau einem Jahr Zwangspause sein Comeback.

Trainer Thomas Letsch: Note 2
Seine drei Startelfwechsel gingen in die Hose. Zudem verschlief sein Team erneut den Start der zweiten Halbzeit. 

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

