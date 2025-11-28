Zehnmal „Schwach“! Die Noten für Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg musste beim 1:4 am Donnerstagabend in Bologna die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel der Europa League hinnehmen. Das klare Ergebnis in Italien schlug sich auch in der „Krone“-Bewertung der Bullen nieder. So viel vorweg: Ein starker Alexander Schlager war zu wenig.
Alexander Schlager: Note 4
Verzeichnete neun Paraden und bewahrte seine Mannschaft vor einem Debakel. Bei den Toren machtlos.
Stefan Lainer: Note 2
Viele Angriffe kamen über seine Seite. Verlor beim 1:3 Duell gegen Bernardeschi.
Joane Gadou: Note 1
Ersetzte den erkrankten Schuster kurzfristig. Mit großen Schnitzern, bei den Gegentoren beteiligt.
Jacob Rasmussen: Note 2
Etwas besser als Gadou, beim 1:4 aber wieder einmal nur Zuseher.
Aleksa Terzic: Note 2
Oft mit Problemen im Defensivspiel. Offensiv konnte er wenig ausrichten.
Note 6 = Teamreif
Note 5 = Sehr stark
Note 4 = Stark
Note 3 = Solide
Note 2 = Schwach
Note 1 = Nicht sein Tag
Note 0 = Zu kurz eingesetzt
Mads Bidstrup: Note 2
Bei seiner Startelf-Rückkehr gelang dem Kapitän viel zu wenig.
Soumaila Diabate: Note 2
Sein kapitaler Bock führte zum 0:1-Gegentreffer.
Moussa Yeo: Note 2
Probierte viel, es kam aber sehr wenig dabei heraus.
Clement Bischoff: Note 2
Konnte die Startelfberufung nicht rechtfertigen. Ließ Terzic auf links mehrfach im Stich.
Edmund Baidoo: Note 2
Auf verlorenem Posten. Mit einem halben Assist – da er vergab, konnte Vertessen zum 1:1 abstauben.
Yorbe Vertessen: Note 3
Erzielte wieder sein Tor, vergab aber auch eine Riesenchance.
Kerim Alajbgeovic: Note 2
Weitgehend unsichtbar.
Petar Ratkov: Note 4
Brachte enorm viel Schwung. Stand bei einem Treffer hauchdünn im Abseits, traf später die Latte.
Enrique Aguilar: Note 3
Fügte sich gut ein.
Oliver Lukic: Note 3
Solider Kurzauftritt beim Debüt in der Europa League.
Karim Konate: Note 0
Feierte nach fast genau einem Jahr Zwangspause sein Comeback.
Trainer Thomas Letsch: Note 2
Seine drei Startelfwechsel gingen in die Hose. Zudem verschlief sein Team erneut den Start der zweiten Halbzeit.
