Im Oval im Europark läuft‘s seit 20 Jahren rund!

Ein Theater, ein Kino, ein Konzertsaal und ein Vortragssaal in einem – in eine Schublade pressen, lässt sich das Oval im Europark bis heute nicht. 20 Jahre bietet die Bühne im Einkaufszentrum Künstlern diverser Genres einen Platz im Scheinwerferlicht. Das Jubiläum wurde am Donnerstag gebührend gefeiert.
„Damals konnte sich keiner vorstellen, dass so etwas in einem Einkaufszentrum funktioniert. Das gab es nämlich noch nirgends. Aber es hat tatsächlich vom ersten Tag an funktioniert“, erzählt Christoph Andexlinger, CEO von Spar European Shopping Centers (SES).
Der Top-Manager hat die Oval-Bühne sogar selber schon von der Künstlerseite her ausprobiert: „Ich habe auf dieser Bühne auch schon gespielt, nämlich mit unserer Band The Sellout“, sagt Andexlinger.
Am Donnerstagabend gönnte er aber anderen den tosenden Applaus. Der Salzburger Opernsänger Rafael Fingerlos und die Divinerinnen präsentierten Musik von Franz Schubert, Johann Strauß, Alma Mahler, Operetten, Wiener Lieder und italienische Canzoni.
Auch Oval-Stammgast und Abenteurer Joe Pichler genoss den Abend einmal von der anderen Seite, im Publikum. „Ich habe nachgezählt: Insgesamt 17 Mal bin ich auf dieser Bühne gestanden“, blickte er stolz zurück.
