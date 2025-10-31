Im Oval im Europark läuft‘s seit 20 Jahren rund!

Ein Theater, ein Kino, ein Konzertsaal und ein Vortragssaal in einem – in eine Schublade pressen, lässt sich das Oval im Europark bis heute nicht. 20 Jahre bietet die Bühne im Einkaufszentrum Künstlern diverser Genres einen Platz im Scheinwerferlicht. Das Jubiläum wurde am Donnerstag gebührend gefeiert.