„Ich muss mit kaputter Schulter am Sofa schlafen“

„Seit knapp 35 Jahren wohne ich schon hier – und eigentlich gefällt es mir wirklich gut“, seufzt Elisabeth Speigner. Die Pensionistin sitzt in ihrer geräumigen Wohnung in der Salzburger Körblleitengasse und weiß nicht mehr weiter. „Ich kann nicht mehr in meinem Schlafzimmer übernachten. Muss auf das Sofa ausweichen, und das mit kaputter Schulter“, klagt sie.