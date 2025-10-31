Tennengauer Tanne für Salzburger Christkindlmarkt

Der heurige Baum für den Salzburger Christkindlmarkt kommt aus St. Jakob am Thurn. Die 40-jährige Tanne ist 21 Meter hoch und acht Tonnen schwer.
Schon seit den Sommermonaten war Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider mit der Suche nach einem geeigneten Christbaum beschäftigt.
Die Salzburger Feuerwehr und das Gartenamt der Stadt Salzburg werden den Christbaum am Montag, dem 10. November, ernten und am Residenzplatz aufstellen.
Ab der Eröffnung des Salzburger Christkindlmarktes am 20. November wird der Tennengauer Christbaum mit seiner Beleuchtung aus rund 700 LED-Lampen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Salzburger Altstadt sorgen.
