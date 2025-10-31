Festung hielt Angriff stand, Puch kann noch siegen

Sieg zu zehnt, Zeitschinden nach 20 Minuten

Im zweiten Spiel des Abends in Nonntal überschlugen sich die Ereignisse: Neumarkt erwischte den besseren Start und ging folgerichtig durch Atiabou in Führung, der den zurückgelegten Ball via Innenstange im Tor unterbrachte. Weil aber Yavuzer bei „einem massiven Konter – echt grausig“ (Zitat Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer) die Notbremse zog, ging‘s zu zehnt weiter. Kurios: Schon zuvor hatte Keeper Saller wegen Zeitschindens bei einem Abstoß in Minute 21 (!) Gelb gesehen. Doch: Den Heimischen fiel nicht übertrieben viel ein, Neumarkt hatte im Konter gute Chancen. „Daher passt der Sieg auch“, fand Thalhammer. „Es soll keine Ausrede sein, aber es haben eben fünf Eckpfeiler bei uns gefehlt“, wusste SAK-Obmann Walter Larionows. Das lag auch daran, dass Preslmayr (Muskelfaserriss) im Training ausfiel und Stürmer Lürzer kränklich kurzfristig w. o. gab. Bitter für die Gäste: Nach einem Stich im Oberschenkel schied just Torschütze Atiabou später verletzt aus.