Nächster Bauchfleck von Austria Salzburg

Einmal mehr gab es für Aufsteiger Austria Salzburg in einem Auswärtsspiel in der 2. Liga nichts zu holen. Die Violetten verloren bei Tabellennachbar Kapfenberg ganz klar. Ein irreguläres Gegentor war für die Maxglaner der Anfang vom Ende.
Jeder hat gesehen, dass es ein Foul war.“ Beim ersten Gegentor für Austria Salzburg am Freitag in der 2. Liga waren sich alle einig: Dieses hätte nicht zählen dürfen. Goalie Simon Nesler-Täubl wurde der Ball zum 0:1 aus der Hand geschlagen. Ein Fehler, für den sich Schiri Spurny in der Pause entschuldigte, der für die 1:4-Pleite aber nicht als Hauptgrund diente. Einmal mehr fielen die Tore viel zu leicht. „So kann man auswärts kein Spiel gewinnen“, sagte Trainer Christian Schaider, der sich an das 0:4 vor zwei Wochen bei der Admira erinnert fühlte.
Und vorne? Da fehlte dem Aufsteiger, bei dem Marinko Sorda den gesperrten Daniel Bares ersetzte, bei guten Chancen die Kaltschnäuzigkeit. Einzig Tolga Günes erzielte spät das Ehrentor. „Wir waren nicht zwingend genug“, resümierte der Coach. Für den der nächste Bauchfleck in der Fremde aber kein echter Beinbruch war.
„Zeigt seinen Charakter“
Liefering ist Samstag (20 Uhr) bei den Young Violets gefordert. Ob Kapitän Phillip Verhounig in Wien in der Startelf steht, bleibt abzuwarten. Der Kärntner (zwei Saisontore) war zuletzt nur Joker. „Es ist eine schwierige Phase für ihn gewesen“, weiß Trainer Daniel Beichler, lobt dennoch dessen Einstellung: „Beeindruckend, wie er mit der Tatsache umgeht. Das zeigt seinen Charakter.“
