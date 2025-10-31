Vorteilswelt
Klare Pleite

Nächster Bauchfleck von Austria Salzburg

Salzburg
31.10.2025 22:59
Austria Salzburg (im Bild Gabriel Marusic) verlor gegen den Kapfenberger SV klar.
Austria Salzburg (im Bild Gabriel Marusic) verlor gegen den Kapfenberger SV klar.(Bild: GEPA)

Einmal mehr gab es für Aufsteiger Austria Salzburg in einem Auswärtsspiel in der 2. Liga nichts zu holen. Die Violetten verloren bei Tabellennachbar Kapfenberg ganz klar. Ein irreguläres Gegentor war für die Maxglaner der Anfang vom Ende. 

0 Kommentare

Jeder hat gesehen, dass es ein Foul war.“ Beim ersten Gegentor für Austria Salzburg am Freitag in der 2. Liga waren sich alle einig: Dieses hätte nicht zählen dürfen. Goalie Simon Nesler-Täubl wurde der Ball zum 0:1 aus der Hand geschlagen. Ein Fehler, für den sich Schiri Spurny in der Pause entschuldigte, der für die 1:4-Pleite aber nicht als Hauptgrund diente. Einmal mehr fielen die Tore viel zu leicht. „So kann man auswärts kein Spiel gewinnen“, sagte Trainer Christian Schaider, der sich an das 0:4 vor zwei Wochen bei der Admira erinnert fühlte.

Am Ende stand ein 1:4 aus Sicht des Aufsteigers auf der Anzeigetafel.
Am Ende stand ein 1:4 aus Sicht des Aufsteigers auf der Anzeigetafel.(Bild: GEPA)

Und vorne? Da fehlte dem Aufsteiger, bei dem Marinko Sorda den gesperrten Daniel Bares ersetzte, bei guten Chancen die Kaltschnäuzigkeit. Einzig Tolga Günes erzielte spät das Ehrentor. „Wir waren nicht zwingend genug“, resümierte der Coach. Für den der nächste Bauchfleck in der Fremde aber kein echter Beinbruch war.

Lesen Sie auch:
Nach schwierigem Start
Violette Aufstiegshelden plötzlich im Aufwind
28.10.2025

„Zeigt seinen Charakter“
Liefering ist Samstag (20 Uhr) bei den Young Violets gefordert. Ob Kapitän Phillip Verhounig in Wien in der Startelf steht, bleibt abzuwarten. Der Kärntner (zwei Saisontore) war zuletzt nur Joker. „Es ist eine schwierige Phase für ihn gewesen“, weiß Trainer Daniel Beichler, lobt dennoch dessen Einstellung: „Beeindruckend, wie er mit der Tatsache umgeht. Das zeigt seinen Charakter.“

Salzburg

