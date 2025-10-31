Nächster Bauchfleck von Austria Salzburg

Jeder hat gesehen, dass es ein Foul war.“ Beim ersten Gegentor für Austria Salzburg am Freitag in der 2. Liga waren sich alle einig: Dieses hätte nicht zählen dürfen. Goalie Simon Nesler-Täubl wurde der Ball zum 0:1 aus der Hand geschlagen. Ein Fehler, für den sich Schiri Spurny in der Pause entschuldigte, der für die 1:4-Pleite aber nicht als Hauptgrund diente. Einmal mehr fielen die Tore viel zu leicht. „So kann man auswärts kein Spiel gewinnen“, sagte Trainer Christian Schaider, der sich an das 0:4 vor zwei Wochen bei der Admira erinnert fühlte.