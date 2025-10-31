Böller in Richtung von Mädchengruppe geworfen

Am Freitagabend, der Halloween-Nacht, hat ein bislang unbekannter Jugendlicher in der Richard-Strauss-Straße im deutschen Freilassing einen Böller in Richtung einer dreiköpfigen Mädchengruppe geworfen.
Der Knallkörper prallte am Fuß eines der Mädchen ab und explodierte wenige Meter entfernt auf dem Asphalt. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.
Die Polizeiinspektion Freilassing hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise zum Täter.
Wer Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizeiinspektion Freilassing melden. Diese ist unter folgender Nummer erreichbar: +49 8654 4618-0.
