Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Westliga

Pinzgau-Feuerwehrmann will Kommandant bleiben

Salzburg
31.10.2025 10:00
Der FC Pinzgau (re.) will in der Westliga weiter punkten.
Der FC Pinzgau (re.) will in der Westliga weiter punkten.(Bild: Tröster Andreas)

Mit einem 2:0-Sieg gegen die Altach Juniors startete Adonis Spica am Wochenende die Mission, bei Westligist Saalfelden das Feuer zu löschen. Denn nach der Entlassung des erfolglosen Florian Klausner soll er die Pinzgauer ins gesicherte Mittelfeld führen.

0 Kommentare

Im Gespräch mit der „Krone“ verriet Spica aber, dass er am Steinernen Meer gerne länger als Chef an der Seitenlinie stehen würde. „Jeder Trainer will Cheftrainer sein. Das ist ganz normal. Aber das entscheide nicht ich, sondern der Vorstand“, fügte der 32-Jährige hinzu. Und wenn es mit der langfristigen Aufgabe nicht klappt? „Dann werden wir sehen, wie es weiter geht.“

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Nachgefragt bei Klubchef Christian Herzog stehen die Chancen des Kroaten aber gar nicht so schlecht. „Wir wissen, dass wir da einen absoluten Fachmann haben und stressen uns nicht, einen neuen Cheftrainer zu finden. Wir besprechen das ganz in Ruhe im Winter“, meinte Herzog, der Freitag gespannt an den Wallersee blickt.

Westliga-Derby am Wallersee
Dort wollen die Pinzgauer bei Aufsteiger Seekirchen (zuletzt 0:3 in Dornbirn verloren) die nächsten Zähler einfahren. „Das wird schwer für uns. Wir müssen kompakt stehen“, ist sich der Coach vor dem Derby sicher. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
110.257 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.197 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
85.701 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf