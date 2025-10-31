Pinzgau-Feuerwehrmann will Kommandant bleiben

Im Gespräch mit der „Krone“ verriet Spica aber, dass er am Steinernen Meer gerne länger als Chef an der Seitenlinie stehen würde. „Jeder Trainer will Cheftrainer sein. Das ist ganz normal. Aber das entscheide nicht ich, sondern der Vorstand“, fügte der 32-Jährige hinzu. Und wenn es mit der langfristigen Aufgabe nicht klappt? „Dann werden wir sehen, wie es weiter geht.“