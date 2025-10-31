Zwei Ex-Salzburger verdienen besser als Müller

Die Spielervereinigung der MLS (Major League Soccer) veröffentlichte eine Liste der Gehälter ihrer Spieler. Dabei geht eines ganz klar hervor: Lionel Messi casht am meisten ab. Überraschend: Der bestverdienende Deutsche ist ein Ex-Bulle. Der Grazer Hannes Wolf darf sich ebenso über eine sehr stolze Summe freuen.
Klar, Lionel Messi ist der Spieler der Major League Soccer in Nordamerika, der am besten verdient. Das geht aus den jüngsten Veröffentlichen der Spielervereinigung der Liga hervor. Der argentinische Weltmeister bekommt pro Jahr rund 20,5 Millionen US-Dollar. Nach Messi kommt erstmal lange nichts. Auf Rang zwei liegt der Ex-Tottenham-Kicker Heung-min Son (Los Angeles) mit etwas mehr als 11 Millionen Dollar Jahresgehalt.
Ein Jahr bei den Bullen
Die Top 10 der Top-Verdiener rundet dann überraschenderweise ein Ex-Salzburger ab. Hany Mukhtar, von August 2015 bis Juni 2016 bei den Bullen, spielt seit Jänner 2020 für Nashville und bekommt dafür 5,3 Millionen US-Dollar. Damit ist der 30-Jährige auch der Deutsche, der am besten in der MLS verdient. Also mehr als etwa Bayern-München-Legende Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps (1,436 Mio.) oder auch Ex-Dortmunder Marco Reus in Diensten von LA Galaxy (1,136 Mio.).
Vor diesem Duo liegt ein weiterer Ex-Bulle: Hannes Wolf. Der Steirer kam 2014 in die Red Bull Akademie, verließ die Mozartstadt erst 2019 in Richtung Leipzig. 2024 wagte er den Sprung nach Übersee, zählt bei New York City zu den Leistungsträgern. Dafür wird er auch gut entlohnt. 1,510 Millionen Dollar sahnt er im Jahr für seine Dienste ein und steigt damit besser als Müller, Reus oder auch Luis Suarez aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.