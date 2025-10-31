Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Major League Soccer

Zwei Ex-Salzburger verdienen besser als Müller

Salzburg
31.10.2025 12:22
Hannes Wolf (re.) zählt bei New York zu den Leistungsträgern.
Hannes Wolf (re.) zählt bei New York zu den Leistungsträgern.(Bild: AP/Nell Redmond)

Die Spielervereinigung der MLS (Major League Soccer) veröffentlichte eine Liste der Gehälter ihrer Spieler. Dabei geht eines ganz klar hervor: Lionel Messi casht am meisten ab. Überraschend: Der bestverdienende Deutsche ist ein Ex-Bulle. Der Grazer Hannes Wolf darf sich ebenso über eine sehr stolze Summe freuen.

0 Kommentare

Klar, Lionel Messi ist der Spieler der Major League Soccer in Nordamerika, der am besten verdient. Das geht aus den jüngsten Veröffentlichen der Spielervereinigung der Liga hervor. Der argentinische Weltmeister bekommt pro Jahr rund 20,5 Millionen US-Dollar. Nach Messi kommt erstmal lange nichts. Auf Rang zwei liegt der Ex-Tottenham-Kicker Heung-min Son (Los Angeles) mit etwas mehr als 11 Millionen Dollar Jahresgehalt.

Ein Jahr bei den Bullen
Die Top 10 der Top-Verdiener rundet dann überraschenderweise ein Ex-Salzburger ab. Hany Mukhtar, von August 2015 bis Juni 2016 bei den Bullen, spielt seit Jänner 2020 für Nashville und bekommt dafür 5,3 Millionen US-Dollar. Damit ist der 30-Jährige auch der Deutsche, der am besten in der MLS verdient. Also mehr als etwa Bayern-München-Legende Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps (1,436 Mio.) oder auch Ex-Dortmunder Marco Reus in Diensten von LA Galaxy (1,136 Mio.).

Lesen Sie auch:
Hannes Wolf fühlt sich in New York pudelwohl
Krone Plus Logo
US-Legionär Wolf:
„Messi schimpft ständig, aber es hat keine Folgen“
02.08.2025
Gegen mutige Tiroler
Zittersieg! Salzburg steht im Cup-Viertelfinale
30.10.2025

Vor diesem Duo liegt ein weiterer Ex-Bulle: Hannes Wolf. Der Steirer kam 2014 in die Red Bull Akademie, verließ die Mozartstadt erst 2019 in Richtung Leipzig. 2024 wagte er den Sprung nach Übersee, zählt bei New York City zu den Leistungsträgern. Dafür wird er auch gut entlohnt. 1,510 Millionen Dollar sahnt er im Jahr für seine Dienste ein und steigt damit besser als Müller, Reus oder auch Luis Suarez aus.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lionel MessiHannes WolfMarco ReusThomas Müller
NordamerikaLos Angeles
Major League Soccer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
111.933 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.336 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
86.029 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf