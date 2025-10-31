Zwei Ex-Salzburger verdienen besser als Müller

Ein Jahr bei den Bullen

Die Top 10 der Top-Verdiener rundet dann überraschenderweise ein Ex-Salzburger ab. Hany Mukhtar, von August 2015 bis Juni 2016 bei den Bullen, spielt seit Jänner 2020 für Nashville und bekommt dafür 5,3 Millionen US-Dollar. Damit ist der 30-Jährige auch der Deutsche, der am besten in der MLS verdient. Also mehr als etwa Bayern-München-Legende Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps (1,436 Mio.) oder auch Ex-Dortmunder Marco Reus in Diensten von LA Galaxy (1,136 Mio.).