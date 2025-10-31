Monat des Grauens endet mit siebenter Niederlage

Kalt lief es den 2635 Zuschauern aber vermutlich nur den Rücken runter, wenn sie (wieder einmal) die zahlreichen verpassten Möglichkeiten der Salzburger beobachten mussten. Denn den Cracks von Coach Manny Viveiros war zwar anzusehen, dass sie die 2:3-Overtimepleite in Vorarlberg wiedergutmachen wollten, raus kam dabei aber nicht viel. Entweder waren die Versuche zu harmlos, ein starker Olimpija-Goalie Horak zur Stelle oder es rettete die Querlatte. Dafür fing sich der Serienmeister hinten eines ein, Gregorc ließ zuerst Michi Raffl, dann Kickert nicht gut aussehen, erzielte das 0:1 – effizient!