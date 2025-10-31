An Neumarkt hat SAK-Coach gute Erinnerungen

Man schreibt den 4. April diesen Jahres. Der SAK, damals nur auf Platz 14 der Salzburger Liga, feierte gegen Neumarkt den lang ersehnten zweiten Saisonsieg. Für den im Oktober geholten Trainer Florian Königseder war es der erste volle Erfolg als SAK-Coach. Freitagabend duellieren sich die beiden erneut, aber unter komplett anderen Voraussetzungen. Die Nonntaler sind eine Topmannschaft, gehen als Vierter als klarer Favorit in die Partie. „Wir wollen wieder drei Punkte, nehmen die Favoritenrolle an. Ich schätze aber, dass es kein einfaches Spiel wird“, sagt Königseder, dessen Team in den vergangenen beiden Partien gegen Straßwalchen (2:2) und Bürmoos (0:1) Punkte liegen ließ.