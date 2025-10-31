Vorteilswelt
Salzburger Liga

An Neumarkt hat SAK-Coach gute Erinnerungen

Salzburg
31.10.2025 11:00
SAK-Coach Florian Königseder nimmt die Favoritenrolle an.
SAK-Coach Florian Königseder nimmt die Favoritenrolle an.(Bild: Tröster Andreas)

Der SAK trifft zu Halloween auf Neumarkt. Just gegen die Flachgauer holte der aktuelle Trainer der Nonntaler, Florian Königseder, seinen ersten Sieg in der SAK-Wäsch‘. Vor zehn Jahren war der Gruseltag für den Stadtklub einer zum Feiern. Eine Premiere gibt es beim Grödig-Match.

0 Kommentare

Man schreibt den 4. April diesen Jahres. Der SAK, damals nur auf Platz 14 der Salzburger Liga, feierte gegen Neumarkt den lang ersehnten zweiten Saisonsieg. Für den im Oktober geholten Trainer Florian Königseder war es der erste volle Erfolg als SAK-Coach. Freitagabend duellieren sich die beiden erneut, aber unter komplett anderen Voraussetzungen. Die Nonntaler sind eine Topmannschaft, gehen als Vierter als klarer Favorit in die Partie. „Wir wollen wieder drei Punkte, nehmen die Favoritenrolle an. Ich schätze aber, dass es kein einfaches Spiel wird“, sagt Königseder, dessen Team in den vergangenen beiden Partien gegen Straßwalchen (2:2) und Bürmoos (0:1) Punkte liegen ließ.

Für den SAK sind die Gruseltage der Vorsaison also vorbei. Apropos: Vor exakt zehn Jahren kürte sich der Stadtklub an Halloween zum Herbstmeister. Das wird heuer schwierig, liegt das Trio Hallein, Grödig und Bramberg mit kleinem Vorsprung davor. Beim Spiel der Grödiger gegen Aufsteiger Schwarzach wird erstmals ein reines Frauenquartett die Spielleitung bei den Männern innehaben. Hallein empfängt Thalgau, Siezenheim gastiert in Henndorf.

Salzburger Liga, Freitag: Eugendorf – Puch (18.30), SAK – Neumarkt (18.45), Grödig – Schwarzach (19), Hallein – Thalgau, Henndorf – Siezenheim (beide 19.15).

Christoph Kolland
Salzburg

