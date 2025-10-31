Langer Stau: Brand bei Salzburger Festspielhaus

Im Großen Festspielhaus in der Salzburger Altstadt kam es Freitagvormittag zu einem Kleinbrand. Durch die Arbeiten der Floriani kam es zu einem großen Stau durch das Siegmundstor.
Die Feuerwehr der Stadt Salzburgwar am Freitag bei einem Brand beim Festspielhaus im Einsatz.
„Aufgrund von Flämmarbeiten einer externen Firma nahe den Außentüren des Pausenfoyers des Großen Festspielhauses entstand an einer der Türen ein Glimmbrand. Dieser Glimmbrand wurde von einem Mitarbeiter der Salzburger Festspiele umgehend gelöscht. Die angerückten Kräfte der Feuerwehr kontrollierten den Brandort, um eine Weiterverbreitung auszuschließen“, schreiben die Salzburger Festspiele dazu.
Der Bereich nach dem Siegmundstor, wo es ohnehin durch die Baustelle schon oft zu Staus kommt, wurde für die Arbeiten der Feuerwehrleute komplett gesperrt. Dementsprechend schnell bildete sich durch das Siegmundstor und zurück ein langer Stau.
