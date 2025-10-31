Langer Stau: Brand bei Salzburger Festspielhaus

Die Feuerwehr der Stadt Salzburgwar am Freitag bei einem Brand beim Festspielhaus im Einsatz.

„Aufgrund von Flämmarbeiten einer externen Firma nahe den Außentüren des Pausenfoyers des Großen Festspielhauses entstand an einer der Türen ein Glimmbrand. Dieser Glimmbrand wurde von einem Mitarbeiter der Salzburger Festspiele umgehend gelöscht. Die angerückten Kräfte der Feuerwehr kontrollierten den Brandort, um eine Weiterverbreitung auszuschließen“, schreiben die Salzburger Festspiele dazu.