Diebe stehlen mehrere Fahrräder aus Tiefgarage

Auch wer sein Rad mit einem Schloss versperrt, ist vor Diebstahl nicht gefeit. Das zeigt jüngst ein Fall, der sich in Puch bei Hallein zugetragen hat. In der Tiefgarage eines Wohnhauses schlugen Diebe gleich mehrfach zu.
Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 29. und 30. Oktober aus der Tiefgarage einer Mehrparteienwohnhausanlage in Puch bei Hallein sechs ineinander versperrte Fahrräder entwendet.
Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.
Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange.
