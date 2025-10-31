Salzburg knackt Millionen-Grenze an Radfahrern

In der Stadt Salzburg sind täglich zahlreiche Radfahrer auf den vielen Radwegen unterwegs. Am Giselakai wird genau gemessen, wie viele Menschen dort vorbeiradeln – und noch vor November wurde eine besondere Marke geknackt.
Am Giselakai in der Stadt Salzburg werden täglich die Radfahrer gezählt, die die Messstation passieren. Über das ganze Jahr hinweg kommt dabei eine beachtliche Zahl zusammen – besonders in der Mozartstadt, die als eine der fahrradfreundlichsten Städte Österreichs gilt.
Noch vor dem 1. November überschritten die Salzburger Pedalritter die Marke von einer Million Radfahrten, die an der Messstation am Giselakai registriert wurden. Bleiben die Salzburger weiterhin so fleißig im Sattel, könnte sich diese Zahl in den verbleibenden zwei Monaten des Jahres 2025 noch deutlich erhöhen.
