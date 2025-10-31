Salzburg knackt Millionen-Grenze an Radfahrern

Noch vor dem 1. November überschritten die Salzburger Pedalritter die Marke von einer Million Radfahrten, die an der Messstation am Giselakai registriert wurden. Bleiben die Salzburger weiterhin so fleißig im Sattel, könnte sich diese Zahl in den verbleibenden zwei Monaten des Jahres 2025 noch deutlich erhöhen.