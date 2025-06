Morsches Dach: „Hier ist absolut Gefahr in Verzug“

Was war passiert? Im Jahr 2019 bemerkte der Salzburger erstmals braune Flecken an der Decke seiner Wohnung im Stadtteil Langwied. Man meldete den Wasserschaden an die Hausverwaltung, ein Dachdecker reparierte den Schaden. „Wir sind davon ausgegangen, dass es jetzt passen sollte“, erinnert sich Mühlbacher zurück. Doch weit gefehlt: In den Jahren 2021 und 2022 kam es wieder zu ähnlichen Schäden. Grund hierfür dürfte die mangelhafte Montage der Solaranlage zur Warmwasser-Aufbereitung des Mehrparteienhauses gewesen sein.