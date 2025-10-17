„Krone“: Sie sind auch für Begräbnisse zuständig. Was passiert, wenn ein Obdachloser stirbt?

Kapeller: Wenn sich zeigt, dass es Verbindungen zum Milieu gibt, werde ich kontaktiert. Ich gestalte die Verabschiedungsfeier im Urnenhain. Es ist oft herausfordernd, etwas über den Verstorbenen herauszufinden, da muss ich mich durchfragen, um Biografien zu rekonstruieren. Ich will nichts verklärend beschönigen, sondern den Menschen ein letztes Mal so zeigen, wie er war. Jeder hat einen würdigen Abschied verdient. Das passiert teils im kleinen Rahmen, manchmal kommen viele Leute. Einmal war ich aber mit dem Verstorbenen ganz alleine.