Premiere: Der Hase springt, der Igel schmatzt

Der Hase ist superschnell, gut trainiert und ein wenig ängstlich. Er will immer der Schnellste sein. Der Igel dagegen geht es gemütlich an, ihm sind fette Würmer und Käfer wichtiger. Und seine stachelige Familie. Als er sich auf ein Wettrennen mit dem Hasen einlässt, weiß er rasch, dass das nicht gut gehen kann. Aber mit einem Trick könnte ihm der Sieg gelingen.