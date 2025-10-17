Vorteilswelt
Theater des Kindes

Premiere: Der Hase springt, der Igel schmatzt

Oberösterreich
17.10.2025 17:00
Katharina Schraml als speediger Hase, Christian Lemperle als Igel
Katharina Schraml als speediger Hase, Christian Lemperle als Igel(Bild: reinhard winkler)

Klatschen, trampeln, jubeln! Das Linzer Theater des Kindes begeistert sein junges Publikum mit der neuesten Produktion „Der Hase und der Igel“. Nora Dirisamer macht aus dem Grimm-Märchen ein temporeiches Abenteuer, in dem es um Gewinnen, Verlieren, Wettstreit und Freundschaft geht.

Der Hase ist superschnell, gut trainiert und ein wenig ängstlich. Er will immer der Schnellste sein. Der Igel dagegen geht es gemütlich an, ihm sind fette Würmer und Käfer wichtiger. Und seine stachelige Familie. Als er sich auf ein Wettrennen mit dem Hasen einlässt, weiß er rasch, dass das nicht gut gehen kann. Aber mit einem Trick könnte ihm der Sieg gelingen.

Nora Dirisamer nimmt das bekannte Märchen „Der Hase und der Igel“ und zimmert daraus ein temporeiches, leicht verständliches Theaterabenteuer, das ein Publikum ab 3 Jahren vollends erreicht.

(Bild: reinhard winkler)
Schattentheater als Glücksgriff
Sarah Gaderer setzt in ihrer Regie die Klarheit, die für diese Altersgruppe notwendig ist, gut um. Die Kostüme und Bühnenelemente sind schlicht, aber fantasievoll und treffend (Harald Bodingbauer, Andreas Baumgartner).

Sehr faszinierend ist auch die Einbindung von Schattentheater, ein Glücksgriff! Katharina Schraml als bewegungsfreudiger Hase und Christian Lemperle als gemütlicher, schmatzender Igel sind ein tolles, konträres Bühnenpaar. Eine rührende, sanfte, mitreißende Theatergeschichte – sie kann für kleine Neugierdsnasen ein wunderbarer Einstieg in die Welt des Theaters sein.

Infos: Theater des Kindes, Linz, nächste Termine: 18., 19., 26. Oktober

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

