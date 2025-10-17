Schlange räkelte sich im Fitnessraum von Frau

Wie das Reptil in Wolfern überhaupt dort hineingekommen war, ist unbegreiflich. Das offenbar kälteresistente Kriechtier erschreckte eine 48-Jährige, die den Eindringling mit einem Kübel vor weiteren unerwünschten Erkundungen abhalten konnte. Ein Experte aus Steyr eilte zu Hilfe, sammelte die Schlange ein und entließ sie weit entfernt wieder in Freiheit.
Mit einem solchen Gast war angesichts der bereits fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr zu rechnen. Der Schreck saß bei Vivien M. aus Wolfern daher umso tiefer, als sie nun in ihrem Fitnessraum plötzlich auf eine Schlange stieß.
In Falle festgesetzt
Doch die 48-Jährige nahm schließlich allen Mut zusammen, und es gelang ihr, einen Kübel über den ungebetenen Eindringling zu stülpen. Das Kriechtier saß damit in einer Falle, aus der es normalerweise nicht mehr herauskommt. Doch die Situation so belassen, wollte die Frau auch nicht.
Wie die Schlange in den hermetisch abgeriegelten Fitnessraum gelangen konnte, ist mir unerklärlich und wird ein ewiges Rätsel bleiben.
Experte Hans Esterbauer
Bild: Esterbauer
M. kontaktierte den Steyrer Reptilienexperten Hans Esterbauer und bat ihn um rasche Hilfe. Und tatsächlich: Nur 20 Minuten später war der Fachmann bereits bei ihr und sah sich den Fall an. „Unterm Kübel lag eine junge Ringelnatter, die vor kaum einer Woche geschlüpft sein muss“, erzählt Esterbauer.
Mager und erschöpft
Die Schlange war sehr mager, zeigte keinerlei Abwehrreaktionen und verzichtete sogar auf eine Abgabe des stinkenden Sekrets der Postanaldrüsen. „Vermutlich hat sie nur einen geeigneten Platz zum Überwintern gesucht – ich hab’ sie weit entfernt freigelassen. Aufgrund der Jahreszeit sind ihre Überlebenschancen leider aber gering.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.