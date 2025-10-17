Vorteilswelt
Rätselhafter „Gast“

Schlange räkelte sich im Fitnessraum von Frau

Oberösterreich
17.10.2025 11:00
Die Schlange war sehr dünn, dürfte ausgehungert gewesen sein. Sie reagierte auch nicht ...
Die Schlange war sehr dünn, dürfte ausgehungert gewesen sein. Sie reagierte auch nicht aggressiv.(Bild: Hans Esterbauer)

Wie das Reptil in Wolfern überhaupt dort hineingekommen war, ist unbegreiflich. Das offenbar kälteresistente Kriechtier erschreckte eine 48-Jährige, die den Eindringling mit einem Kübel vor weiteren unerwünschten Erkundungen abhalten konnte. Ein Experte aus Steyr eilte zu Hilfe, sammelte die Schlange ein und entließ sie weit entfernt wieder in Freiheit.

Mit einem solchen Gast war angesichts der bereits fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr zu rechnen. Der Schreck saß bei Vivien M. aus Wolfern daher umso tiefer, als sie nun in ihrem Fitnessraum plötzlich auf eine Schlange stieß.

In Falle festgesetzt
Doch die 48-Jährige nahm schließlich allen Mut zusammen, und es gelang ihr, einen Kübel über den ungebetenen Eindringling zu stülpen. Das Kriechtier saß damit in einer Falle, aus der es normalerweise nicht mehr herauskommt. Doch die Situation so belassen, wollte die Frau auch nicht.

Wie die Schlange in den hermetisch abgeriegelten Fitnessraum gelangen konnte, ist mir unerklärlich und wird ein ewiges Rätsel bleiben. 

Experte Hans Esterbauer

M. kontaktierte den Steyrer Reptilienexperten Hans Esterbauer und bat ihn um rasche Hilfe. Und tatsächlich: Nur 20 Minuten später war der Fachmann bereits bei ihr und sah sich den Fall an. „Unterm Kübel lag eine junge Ringelnatter, die vor kaum einer Woche geschlüpft sein muss“, erzählt Esterbauer.

Mager und erschöpft
Die Schlange war sehr mager, zeigte keinerlei Abwehrreaktionen und verzichtete sogar auf eine Abgabe des stinkenden Sekrets der Postanaldrüsen. „Vermutlich hat sie nur einen geeigneten Platz zum Überwintern gesucht – ich hab’ sie weit entfernt freigelassen. Aufgrund der Jahreszeit sind ihre Überlebenschancen leider aber gering.“ 

Jürgen Pachner
Oberösterreich






